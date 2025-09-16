ABŞ ilə Çin "TikTok"un işi ilə bağlı razılığa gəlib

Madriddə ikigünlük danışıqlardan sonra Çin və ABŞ razılaşıblar ki, "TikTok"un ABŞ-dəki törəmə şirkəti öz ana şirkəti "ByteDance"in alqoritmindən istifadə edəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli KİV-ləri məlumat yayıb.

Məlumata görə, "ByteDance" ABŞ-də "TikTok"un məlumatlarının və məzmununun təhlükəsizliyinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürəcək

Xatırladaq ki, iyulun 5-də Tramp "TikTok"un satin alınması ilə bağlı sövdələşməyə hazır olduğunu açıqlayıb.