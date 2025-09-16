https://news.day.az/azerinews/1780953.html ABŞ ilə Çin "TikTok"un işi ilə bağlı razılığa gəlib Madriddə ikigünlük danışıqlardan sonra Çin və ABŞ razılaşıblar ki, "TikTok"un ABŞ-dəki törəmə şirkəti öz ana şirkəti "ByteDance"in alqoritmindən istifadə edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli KİV-ləri məlumat yayıb.
ABŞ ilə Çin "TikTok"un işi ilə bağlı razılığa gəlib
Madriddə ikigünlük danışıqlardan sonra Çin və ABŞ razılaşıblar ki, "TikTok"un ABŞ-dəki törəmə şirkəti öz ana şirkəti "ByteDance"in alqoritmindən istifadə edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli KİV-ləri məlumat yayıb.
Məlumata görə, "ByteDance" ABŞ-də "TikTok"un məlumatlarının və məzmununun təhlükəsizliyinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürəcək
Xatırladaq ki, iyulun 5-də Tramp "TikTok"un satin alınması ilə bağlı sövdələşməyə hazır olduğunu açıqlayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре