"Google" yüzlərlə süni intellekt üzrə təlimçini işdən çıxarıb ABŞ-nin "Google" korporasiyasında süni intellekt məhsullarının qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üzərində çalışan 200-dən çox işçi xəbərdarlıq edilmədən işdən qovulub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
İşçilərin sözlərinə görə, son ixtisarlar onların aşağı maaş və əmək təminatının olmaması kimi problemlərdən yaranan etirazlarını yatırtmaq cəhdləri fonunda baş verir.
Məlumata görə, bu hallar işçilərin əhval-ruhiyyəsinə təsir edib və onların işlərini yaxşı görmək imkanlarını təhlükə altına alıb.
