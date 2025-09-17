Bakıda yağış sularının təxliyəsi

Bakının bir neçə nöqtəsində yağış sularının təxliyəsi üçün nəzərdə tutulmuş xətlər salınıb.

Bu barədə Day.Az-a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, artıq bəzi ərazilərdə isə bu istiqamətdə işlərə başlanılıb.

Qeyd edilib ki, görülən işlər qısamüddətli plan çərçivəsindədir.