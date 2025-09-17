https://news.day.az/azerinews/1781129.html Bakıda yağış sularının təxliyəsi MÜHÜM YENİLİK Bakının bir neçə nöqtəsində yağış sularının təxliyəsi üçün nəzərdə tutulmuş xətlər salınıb. Bu barədə Day.Az-a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, artıq bəzi ərazilərdə isə bu istiqamətdə işlərə başlanılıb. Qeyd edilib ki, görülən işlər qısamüddətli plan çərçivəsindədir.
