Bu qəsəbədə qaz olmayacaq

Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsində qaz təminatında müvəqqəti fasilə olacaq.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 18-də yeni balans qovşağının quraşdırılması ilə əlaqədar Corat qəsəbəsində qaz təchizatı dayandırılacaq.

Bununla əlaqədar saat 11:30-dan etibarən işlər başa çatana qədər qəsəbədə 1200 abonentin qaz təminatı dayandırılacaq.