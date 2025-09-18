https://news.day.az/azerinews/1781264.html Bu qəsəbədə qaz olmayacaq Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsində qaz təminatında müvəqqəti fasilə olacaq. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 18-də yeni balans qovşağının quraşdırılması ilə əlaqədar Corat qəsəbəsində qaz təchizatı dayandırılacaq.
Bununla əlaqədar saat 11:30-dan etibarən işlər başa çatana qədər qəsəbədə 1200 abonentin qaz təminatı dayandırılacaq.
