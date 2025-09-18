https://news.day.az/azerinews/1781338.html Milli Məclisdə “Ulu öndər Heydər Əliyev irsi” mövzusunda ictimai dinləmə keçiriləcək Milli Məclisdə "Azərbaycanda yerli demokratiyanın, özünüidarəetmənin və regionların inkişafında Heydər Əliyev irsi" mövzusunda ictimai dinləmə keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin Gənclər və idman komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsində öz əksini tapıb.
Milli Məclisdə "Azərbaycanda yerli demokratiyanın, özünüidarəetmənin və regionların inkişafında Heydər Əliyev irsi" mövzusunda ictimai dinləmə keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin Gənclər və idman komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsində öz əksini tapıb.
Bununla yanaşı, sessiya müddətində xaricdə və ölkədə təhsil alan tələbələrin iştirakı ilə "Qərbi Azərbaycana qayıdışda gənclərin rolu" və "Gənclər və Gənclər Təşkilatlarının Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində rolu" mövzusunda ictimai dinləmələrin keçirilməsi də planlaşdırılır.
