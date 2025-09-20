https://news.day.az/azerinews/1781602.html "Eşref Rüya"da yeni sima Kanal D-də yayımlanan və Çağatay Ulusoy ilə Demet Özdemiri bir araya gətirən məşhur "Eşref Rüya" serialı bu axşam ikinci mövsümünə başlayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, layihənin heyətinə yeni bir ad - Büşra Cebe də qoşulub.
"Eşref Rüya"da yeni sima
Kanal D-də yayımlanan və Çağatay Ulusoy ilə Demet Özdemiri bir araya gətirən məşhur "Eşref Rüya" serialı bu axşam ikinci mövsümünə başlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, layihənin heyətinə yeni bir ad - Büşra Cebe də qoşulub.
Məşhur rejissor Uluç Bayraktarın çəkdiyi, Ethem Özışık və Lokman Maralın qələmə aldığı serialda aktrisa, "Seda" obrazını canlandıracaq.
Seda, serialda Eşrefdən intiqam almaq istəyən Dinçer Burçayın (Taner Rumeli) həm ən etibarlı köməkçisi, həm də bütün sirlərini bilən "qara qutusu" kimi tamaşaçı qarşısına çıxacaq. Dinçer və Seda ikilisinin hekayəsi bu mövsümdə serialdakı gərginliyi daha da artıracaq.
