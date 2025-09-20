https://news.day.az/azerinews/1781731.html Prezident İlham Əliyev 20 sentyabr - Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO - VİDEO Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Suverenliyi Günü ilə əlaqədar paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü".
Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Suverenliyi Günü ilə əlaqədar paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü".
