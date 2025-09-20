Prezident İlham Əliyev 20 sentyabr - Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Suverenliyi Günü ilə əlaqədar paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü".