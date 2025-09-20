https://news.day.az/azerinews/1781753.html “Formula 1”də evlilik təklifi - VİDEO Bakıda keçirilən "Formula 1" yarışları zamanı unudulmaz an yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, trekin həyəcanlı izləyicilərindən biri sevgilisinə hamının gözü qarşısında evlilik təklifi edib. Gözlənilməz an tribunadakı tamaşaçıların alqışı və marağı ilə müşayiət olunub.
“Formula 1”də evlilik təklifi - VİDEO
Bakıda keçirilən "Formula 1" yarışları zamanı unudulmaz an yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, trekin həyəcanlı izləyicilərindən biri sevgilisinə hamının gözü qarşısında evlilik təklifi edib. Gözlənilməz an tribunadakı tamaşaçıların alqışı və marağı ilə müşayiət olunub.
Romantik təklif "Formula 1" atmosferinə əlavə rəng qataraq yarışa gələn azarkeşlər üçün yaddaqalan xatirəyə çevrilib. Hadisə sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılaraq viral olub.
Həmin anları təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре