Xaçmazda qətl törədildi - Qazi saxlanıldı
Sentyabrın 20-si səhər saatlarında Xaçmaz rayonunun Ağtala kəndində qətl hadisəsi baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, kənd sakini 37 yaşlı Kənan Cəbiyev bıçaqlanaraq qətlə yetirilib.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən onun həmkəndlisi 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, 32 yaşlı Emin Baxışov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Hadisənin mübahisə zəminində baş verdiyi bildirilir. Belə ki, hər iki şəxs meyvə alveri ilə məşğul olublar.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
