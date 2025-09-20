https://news.day.az/azerinews/1781842.html Şəmistan Nəzirli vəfat edib Hərbi jurnalist, yazıçı Şəmistan Nəzirli 83 yaşında vəfat edib. Trend-in məlumatına görə, tədqiqatçı Qazaxda dünyasını dəyişib. Mərhumun nəşi dəfn olunması üçün Bakıya gətirilir. Xatırladaq ki, Şəmistan Nəzirli 1942-ci il avqustun 12-də Qərbi Azərbaycanın Loru nahiyəsinin Yuxarı Körpülü kəndində anadan olub.
