Formula 2: Sprint yarışı başa çatıb
Bakıda təşkil olunan Azərbaycan Qran-Prisinin çərçivəsində Formula 2 üzrə sprint yarışı başa çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, "Hitech TGR" komandasının isveçli pilotu Dino Beqanoviç ən yaxşı nəticəni göstərib.
"Hitech TGR"nin üzvü britaniyalı Luk Brouninq ikinci, "Rodin Motorsport"dan irlandiyalı Aleks Dann üçüncü olub.
Xatırladaq ki, ötən gün təşkil olunan birinci sərbəst yürüşdə "Rodin Motorsport" komandasının irlandiyalı pilotu Aleks Dunne, sıralama turunda isə "DAMS Lucas Oil"dən britaniyalı Cek Krauford birinci olub.
Məlumat üçün bildirək ki, bu gün saat 16:00-da isə Formula 1 üzrə sıralama turu keçiriləcək və sürücülərin əsas yarışdakı mövqeləri müəyyənləşəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-Prisinə sentyabrın 21-də yekun vurulacaq.
