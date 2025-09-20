https://news.day.az/azerinews/1781878.html Şəhidlərin ailə üzvləri və qazilər fəxri qonaq qismində Formula 1 yarışlarını izləyiblər - FOTO Bakı bu həftəsonu Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-ə ev sahibliyi edir. Day.Az xəbər verir ki, minlərlə azarkeşin canlı izlədiyi bu möhtəşəm idman bayramında II Qarabağ müharibəsində xalqımıza tarixi qələbəni yaşadan qəhrəman şəhidlərimizin ailə üzvləri və qazilərimiz də fəxri qonaq qismində dəvət olunublar.
Şəhidlərin ailə üzvləri və qazilər fəxri qonaq qismində Formula 1 yarışlarını izləyiblər - FOTO
Bakı bu həftəsonu Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-ə ev sahibliyi edir.
Day.Az xəbər verir ki, minlərlə azarkeşin canlı izlədiyi bu möhtəşəm idman bayramında II Qarabağ müharibəsində xalqımıza tarixi qələbəni yaşadan qəhrəman şəhidlərimizin ailə üzvləri və qazilərimiz də fəxri qonaq qismində dəvət olunublar.
Həmçinin, balaca Formula 1 həvəskarları bulvar boyunca təşkil olunan əyləncələrdə iştirak ediblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре