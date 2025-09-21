https://news.day.az/azerinews/1782041.html Kanada və Avstraliya Fələstinin müstəqilliyini tanıyıb Kanada Baş naziri Mark Karni Fələstinin müstəqilliyini tanımaqla bağlı bəyanat verib. Day.Az xəbər verir ki, bəyanatda bildirilir ki, Kanada Fələstin Dövlətini tanıyır və həm Fələstin, həm də İsrail üçün dinc gələcəyin qurulmasında tərəfdaşlığını təklif edir.
Day.Az xəbər verir ki, bəyanatda bildirilir ki, Kanada Fələstin Dövlətini tanıyır və həm Fələstin, həm də İsrail üçün dinc gələcəyin qurulmasında tərəfdaşlığını təklif edir. Vurğulanır ki, Kanada bu addımı "iki dövlətli həll" imkanlarını qorumaq üçün əlaqələndirilmiş beynəlxalq səylərin tərkib hissəsi olaraq atıb.
Bundan sonra Avstraliya da oxşar bəyanatla çıxış edib.
