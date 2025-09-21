https://news.day.az/azerinews/1782057.html Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq Sentyabrın 22-nə olan tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Trend-ə bildirilib ki, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir. Bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.
