Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

Sentyabrın 22-nə olan tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Trend-ə bildirilib ki, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir.

Bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.