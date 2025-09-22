https://news.day.az/azerinews/1782090.html Ordubada 19 sm qar yağıb - VİDEO Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağmağa davam edir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri "Nuhçıxan" paylaşıb. Məlumata görə, Ordubad rayonunun 3500-3900 metr yüksəkliklərində qarın hündürlüyü 19 santimetrə çatıb.
Ordubada 19 sm qar yağıb - VİDEO
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağmağa davam edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri "Nuhçıxan" paylaşıb.
Məlumata görə, Ordubad rayonunun 3500-3900 metr yüksəkliklərində qarın hündürlüyü 19 santimetrə çatıb.
