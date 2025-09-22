Ordubada 19 sm qar yağıb

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağmağa davam edir.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri "Nuhçıxan" paylaşıb.

Məlumata görə, Ordubad rayonunun 3500-3900 metr yüksəkliklərində qarın hündürlüyü 19 santimetrə çatıb.