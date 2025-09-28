5 yaşlı uşağa süni ürək qoyuldu - 9 saatlıq əməliyyat... - FOTO
Şərqi Çinin Tszyansu əyalətində həkimlər ürək çatışmazlığının son mərhələsi olan beş yaşlı uşağa süni ürək implantasiyası ediblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu əməliyyatla onlar ən gənc xəstəyə bu tip iki mədəcikli yardım cihazı almaq üçün yeni qlobal rekorda imza atıblar.
Doqquz saat davam edən əməliyyat avqustun 20-də əyalətin paytaxtı Nankin şəhərindəki Nankinq Tibb Universitetinin Uşaq Xəstəxanasında aparılıb.
Gənc uşaqlar üçün donor ürəklərin həddindən artıq çatışmazlığını nəzərə alaraq, tibb qrupu transplantasiya üçün körpü kimi iki mədəcikli süni ürək implantını seçib.
Əməliyyat uğurla tamamlanıb.
Qeyd edək ki, cəmi 13 kq çəkisi olan gənc xəstəyə üç il əvvəl nadir və ağır xəstəlik olan restriktiv kardiomiopatiya diaqnozu qoyulub. Onun vəziyyəti iyul ayında kəskin şəkildə pisləşib, nəticədə həyati təhlükəsi olan simptomlar yaranıb.
