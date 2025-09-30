Cabir İmanovun məşqçisi danışdı - "Həyatda saxlaya bilmədik" - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, dünən səhər saatlarında əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktyorun qəfil vəfatı ilə bağlı yeni detallar məlum olub. Ötən gün idman zalında məşq zamanı infarkt keçirərək dünyasını dəyişən sənətçinin məşqçisi Fərid Eyyubov hadisə ilə bağlı sosial mediada paylaşım edib.
O, Cabir İmanova ilk tibbi yardım göstərdiyini də bildirib:
"Hadisə baş verən anlarda yanında idim. Dərhal ilkin tibbi yardım göstərməyə çalışdım. Təəssüf ki, bütün səylərimizə baxmayaraq, onu xilas edə bilmədik."
Qeyd edək ki, dünən hadisə anının şahirdlərindən jurnalist Elvin Elxan aktyorun ölümünün məşq zamanı baş vermədiyini bildirmişdi.
