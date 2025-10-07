https://news.day.az/azerinews/1786421.html Tahir İmanov səssizliyini pozdu - VİDEO "Planet Parni iz Baku" KVN teatrının rəhbəri Tahir İmanov qardaşı Əməkdar artist Cabir İmanovun vəfatından sonra ilk dəfə paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, T. İmanov qardaşının vəfatı ilə əlaqədar videomüraciət ünvanlayıb. Həmin videonu təqdim edirik: >
Tahir İmanov səssizliyini pozdu - VİDEO
"Planet Parni iz Baku" KVN teatrının rəhbəri Tahir İmanov qardaşı Əməkdar artist Cabir İmanovun vəfatından sonra ilk dəfə paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, T. İmanov qardaşının vəfatı ilə əlaqədar videomüraciət ünvanlayıb.
Həmin videonu təqdim edirik:
