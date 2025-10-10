https://news.day.az/azerinews/1787074.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Tacikistan arasında münasibətlər ardıcıl şəkildə inkişaf edir MDB Dövlət Başçıları Şurasının Düşənbədə keçirilən məhdud tərkibdə iclasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev Tacikistan ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin ardıcıl şəkildə inkişaf etdiyini bildirib.
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Tacikistan arasında münasibətlər ardıcıl şəkildə inkişaf edir
MDB Dövlət Başçıları Şurasının Düşənbədə keçirilən məhdud tərkibdə iclasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev Tacikistan ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin ardıcıl şəkildə inkişaf etdiyini bildirib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, dövlətimizi başçısı deyib: "Tacikistan ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin ardıcıl inkişafını qeyd etmək istərdim. Bu əlaqələr qardaşlıq, dostluq, qarşılıqlı dəstəyə əsaslanır və böyük inkişaf potensialına malikdir".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре