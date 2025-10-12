Ukrayna və Fransa prezidentləri arasında telefon danışığı olub
Ukrayna və Fransa prezidentləri arasında telefon danışığı olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Teleqram səhifəsində məlumat verib.
O bildirib ki, telefon danışığı zamanı tərəfdaşlarla Rusiyaya təzyiqlərin artırılması müzakirə edilib.
"Prezident Emmanuel Makronla danışdım. Fransanın insanların həyatını qorumaq öhdəliyinə görə təşəkkür edirik.
Mən ona bizim prioritet ehtiyaclarımız, ilk növbədə hava hücumundan müdafiə sistemi - zəruri sistemlər və raketlər barədə məlumat verdim. Rusiya hazırda yaranmış vəziyyətdən istifadə edir, hər bir ölkədə Yaxın Şərqə və daxili məsələlərə maksimum diqqət yetirilir. Rusların zərbələri daha şiddətli oldu. Bununla necə mübarizə aparacağımızı müzakirə etdik", - deyə Zelenski əlavə edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре