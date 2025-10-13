Ərdoğan tədbirdə uşaqlara pul payladı

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğan Rizedə açılış mərasimində iştirak edən zaman maraqlı anlar yaşanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdən görünür ki, o, Beynəlxalq Qızlar Günü münasibətilə açılışda olan uşaqlara pul paylayıb.

Ərdoğan qızların hər birinə 200 türk lirəsi verib.

Həmin anları təqdim edirik: