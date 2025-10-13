https://news.day.az/azerinews/1787746.html Ərdoğan tədbirdə uşaqlara pul payladı - VİDEO Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğan Rizedə açılış mərasimində iştirak edən zaman maraqlı anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdən görünür ki, o, Beynəlxalq Qızlar Günü münasibətilə açılışda olan uşaqlara pul paylayıb. Ərdoğan qızların hər birinə 200 türk lirəsi verib. Həmin anları təqdim edirik:
Ərdoğan tədbirdə uşaqlara pul payladı - VİDEO
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğan Rizedə açılış mərasimində iştirak edən zaman maraqlı anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdən görünür ki, o, Beynəlxalq Qızlar Günü münasibətilə açılışda olan uşaqlara pul paylayıb.
Ərdoğan qızların hər birinə 200 türk lirəsi verib.
Həmin anları təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре