Onlara yeni mənzil veriləcək
Gəncə şəhərində yeni yaşayış komplekslərinin tikintisinə başlanır.
Day.Az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, bu yeni binalarda qəzalı vəziyyətdə olan yataqxana və köhnəlmiş yaşayış binalarından köçürüləcək sakinlər yerləşdiriləcək.
Məlumatlara görə, yeni yaşayış binalarında ümumilikdə 249 müasir və rahat mənzil istifadəyə veriləcək. Bu mənzillər, sakinlərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə inşa ediləcək.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, bu mühüm layihənin həyata keçirilməsini "Reyhan Müəssisəsi" MMC-yə tapşırıb və bununla bağlı rəsmi müqavilə imzalayıb.
Yaşayış binalarının tikintisi üçün bağlanmış müqavilənin ümumi dəyəri 2 milyon manat olaraq müəyyən edilib. Bu layihə, həmçinin Gəncənin şəhərsalma planına uyğun olaraq şəhər infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardan biridir.
