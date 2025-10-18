https://news.day.az/azerinews/1789023.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib - FOTO Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, suverenliyi, ölkəmizdəki sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun!".
