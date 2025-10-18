https://news.day.az/azerinews/1789066.html Prezident İlham Əliyev: Türk Dövlətləri Təşkilatı Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində aparıcı rola malikdir Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Azərbaycan və Qazaxıstan arasında qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır və siyasi dialoqun dərinləşdirilməsi, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və humanitar əməkdaşlığın etdirilməsi üçün səmərəli platforma kimi çıxış edir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri ərəfəsində "Kazinform" agentliyinə eksklüziv müsahibəsində deyib.
