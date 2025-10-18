Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında investisiya əməkdaşlığı möhkəmlənir

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın "Kazinform" agentliyinə müsahibəsində bildirib.

"Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında investisiya əməkdaşlığı möhkəmlənir: Azərbaycanın Qazaxıstan iqtisadiyyatına investisiyası 225 milyon dollara, Qazaxıstanın isə Azərbaycana sərmayəsi 136 milyon dollara çatıb. Bu göstəricilər tərəflərin uzunmüddətli tərəfdaşlığa və davamlı inkişafa qarşılıqlı marağını nümayiş etdirir", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.