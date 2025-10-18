https://news.day.az/azerinews/1789104.html Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib - FOTO Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, qardaş ölkənin müdafiə nazirliyi Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar sosial şəbəkədə paylaşım edib. Paylaşımda iki qardaş ölkənin birliyinin sarsılmazlığı vurğulanır. "Qardaş Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən salamlayırıq.
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib.
Day.Az xəbər verir ki, qardaş ölkənin müdafiə nazirliyi Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar sosial şəbəkədə paylaşım edib.
Paylaşımda iki qardaş ölkənin birliyinin sarsılmazlığı vurğulanır.
"Qardaş Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən salamlayırıq. Biz "Bir millət, iki dövlət" kəlamı kontekstində həmişə bir olacağıq. Yaşasın Türkiyə və Azərbaycan!", - nazirliyin paylaşımında bildirilir.
