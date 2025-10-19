https://news.day.az/azerinews/1789249.html Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim edib - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb. Day.Az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videoçarxı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim edib - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
Day.Az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videoçarxı təqdim edir:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре