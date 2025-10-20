Prezident İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Prezident İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin növbəti ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Zəfər Tariximiz: 20 Oktyabr 2020-ci il Zəngilan".