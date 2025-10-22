Qripdən tez sağalmaq üçün bunları edin
Havaların dəyişməsi ilə birlikdə qrip virusuna yoluxma halları artmağa başlayıb. Həkimlər bildirirlər ki, düzgün yanaşma və sadə qaydalara əməl etməklə qripdən daha tez qurtulmaq mümkündür.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkim-terapevtlərin sözlərinə görə,qrip zamanı ilk növbədə yataq rejiminə riayət etmək, bədənin dincəlməsinə şərait yaratmaq vacibdir. Orqanizm virusla mübarizə apararkən daha çox enerji sərf edir və buna görə də fiziki və zehni yüklənmələrdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Mütəxəssislər qripin ilk əlamətləri görünən kimi bol maye qəbul etməyi xüsusilə ilıq su, bitki çayları və bulyonların istifadəsini, C vitamini ilə zəngin qidalar portağal, limon, kivi, çiyələk kimi meyvələri, istirahət etməyi və kifayət qədər yatmağı, duzlu su ilə qarqara etməyi və buxar vannası almağı və nəhayət, əlləri tez-tez yumağı və maska taxmağı məsləhət görürlər. Bunlar həm sağalma prosesini sürətləndirir, həm də virusun yayılmasının qarşısını alır.
Eyni zamanda, özbaşına antibiotik istifadəsindən qaçmaq, yalnız həkim tövsiyəsi ilə dərman qəbul etmək tövsiyə olunur. Əgər simptomlar 4-5 gündən çox davam edərsə və ya yüksək hərarət enməzsə, mütləq həkimə müraciət edilməlidir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре