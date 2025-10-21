"Birlik - 2025" birgə təliminin "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü" keçirilib - FOTO - VİDEO
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistan hərbçilərinin iştirakı ilə Səmərqənd vilayətində təşkil olunan "Birlik - 2025" birgə regional təliminin oktyabrın 21-də "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü" keçirilib.
Day.Az bu barədə Müdafi Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov, Özbəkistan Respublikasının müdafiə naziri general-leytenant Şuhrat Xalmuxamedov, eləcə də iştirakçı ölkələrdən olan yüksək səviyyəli qonaqlar iştirak ediblər.
Regional təlimin tapşırıqları və mərhələləri barədə qonaqlara məlumat verildikdən sonra təlim poliqonunda müxtəlif epizodlar praktiki yerinə yetirilib.
Yüksək səviyyəli qonaqlar birgə komanda məntəqəsinin iş prosesi ilə tanış olublar.
Daha sonra Özbəkistan Respublikası Müdafiə Nazirliyi nəzdində Müdafiə Sənayesi agentliklərinin istehsalı olan silah və hərbi texnika nümunələrindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib.
Azərbaycan və Özbəkistan müdafiə nazirləri, eləcə də digər yüksək səviyyəli qonaqlar "Birlik - 2025" birgə regional təliminin bağlanış mərasimində iştirak ediblər.
General-polkovnik Z.Həsənov tədbirdə çıxış edərək təlimin yüksək səviyyədə təşkilinə görə özbəkistanlı həmkarına təşəkkürünü bildirib, iştirakçıları təbrik edib, onlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb. "Birlik - 2025" birgə regional təliminin gedişatı və iştirakçı ölkələrin hərbi qulluqçularının peşəkarlığı yüksək qiymətləndirilib.
Sonda təlimdə fərqlənənlərə mükafatlar təqdim olunub.
