Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Qazaxıstana səfərindən görüntülər paylaşılıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Qazaxıstana işgüzar səfərindən görüntülər paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri (20-21.10.2025)".