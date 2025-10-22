https://news.day.az/azerinews/1789895.html Əli Əsədov V Tbilisi İpək Yolu Forumunun açılış sessiyasında iştirak edir Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov V Tbilisi İpək Yolu Forumunda iştirak üçün Gürcüstana işgüzar səfərə gedib. Day.Az xəbər verir ki, hazırda Tbilisi Opera və Balet Teatrında Forumun açılış sessiyası keçirilir. Baş nazir Əli Əsədov da tədbirdə iştirak edir. Xəbər yenilənəcək
