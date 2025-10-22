https://news.day.az/azerinews/1790091.html Nigar Fərhad bu kanalda aparıcılıq edəcək Aparıcı Nigar Fərhad iki veriliş aparacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat verib. Belə ki, Nigar öncədən aparıcısı olduğu ARB Tv-də yenidən tamaşaçıların qarşısına çıxacaq. O, həmçinin qeyd edib ki, hazırda Kanal S-dəki verilişində aparıcılığına davam edəcək.
