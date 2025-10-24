https://news.day.az/azerinews/1790623.html Prezident İlham Əliyev Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinə yeni rəis təyin edib Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinə yeni rəisi təyin edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Sərdar Süleyman oğlu Səfərov Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi təyin edilib.
