https://news.day.az/azerinews/1792761.html Prezident İlham Əliyev: Kibertəhlükəsizlik sahəsində böyük təcrübəyə malik şirkətlərlə çox geniş proqramlar üzərində işləyirik İndi dünyada kiberhücumlar geniş vüsət alıb. Bu il Azərbaycan da bu hücumlara məruz qalmışdır. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağında çıxışı zamanı deyib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Biz beynəlxalq tərəfdaşlarla, bu sahədə böyük təcrübəyə malik olan şirkətlərlə çox geniş proqramlar üzərində işləyirik ki, özümüzü maksimum dərəcədə qoruya bilək, müdafiə edə bilək".
