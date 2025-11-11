https://news.day.az/azerinews/1794569.html "Napoli" - "Qarabağ" oyununun biletləri satışa çıxarıldı Çempionlar Liqasının 5-ci turunun "Napoli" - "Qarabağ" görüşünə biletlər artıq satışa çıxarılıb. Day.Az xəbər verir ki, biletlərin qiyməti 25 avrodan 165 avroya (təxminən 49 manatdan 324 manata qədər) dəyişir. "Napoli" - "Qarabağ" matçı 26 noyabrda Dieqo Armando Maradona stadionunda keçiriləcək.
Qeyd edək ki, 4 turdan sonra "Qarabağ" 7 xalla 15-ci, "Napoli" 4 xalla 24-cü pillədədir.
