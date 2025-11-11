Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanılıblar
Noyabrın 8-də Səbail rayonunda marketlərin birindən oğurluq edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zərərçəkən polisə müraciət edərək içərəisində 1300 manat, 200 dollar, mobil telefon və sənədlər olan pul kisəsinin talanmasını bildirib.
Səbail RPİ 9-cu Polis Bölmədi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 47 yaşlı R.Quliyev müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Sabunçu rayonunda isə evlərin birindən 4000 manat, həmçinin rayon ərazisindəki mağazadan 300 manat talamaqda şübhəli bilinən 35 yaşlı T.Hacıyev və bir nəfər qadın da polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
