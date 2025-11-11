https://news.day.az/azerinews/1794650.html Millinin növbəti oyununun hakimləri bəlli olub Azərbaycan milli komandasının noyabrın 13-də İslandiya yığması ilə Bakıda keçirəcəyi DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyununun hakim təyinatları açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə AFFA-dan məlumat verilib.
Azərbaycan - İslandiya
Millinin növbəti oyununun hakimləri bəlli olub
Azərbaycan milli komandasının noyabrın 13-də İslandiya yığması ilə Bakıda keçirəcəyi DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyununun hakim təyinatları açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə AFFA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, 8-ci km qəsəbə stadionunda təşkil olunacaq görüşü Monteneqro və Serbiyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək:
13 noyabr
Azərbaycan - İslandiya
8-ci km qəsəbə stadionu. Saat 21:00
Baş hakim: Nikola Dabanoviç
Baş hakimin köməkçiləri: Vladan Todoroviç, Srcan Yovanoviç
Dördüncü hakim: Miloş Boşkoviç (Hamısı Monteneqro)
VAR hakimləri: Momçilo Markoviç, Aleksandar Jivkoviç (hər ikisi Serbiya)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре