https://news.day.az/azerinews/1795542.html Uşaq bağçasında baxıcı dərs vaxtı öldü Sumqayıtda uşaq bağçasında bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az "Sumqayit24.az"a istinadən xəbər verir ki, bu gün 57 nömrəli bağçada uşaq baxıcısı kimi fəaliyyət göstərən Zülfiyyə xanım dərs vaxtı vəfat edib. Onun ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyi ehtimal olunur.
