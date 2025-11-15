Şəkidə 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Noyabrın 15-də saat 18 radələrində Şəki rayonunun Turan qəsəbəsi ərazisində 50 yaşlı Mehman Bayramov kəsici alətlə qətlə yetirilib.

Day.Az xəbər verir ki, cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 24 yaşlı Sədi Heydərov könüllü olaraq polisə təslim olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.