Süni intellekt bəzi sahələrdə dəyişikliklərə səbəb olacaq - İRİA rəsmisi
Süni intellekt bəzi sahələrdə dəyişikliklərə səbəb olacaq və bu dəyişikliklər qaçılmazdır. Biz bu dəyişiklikləri həyatın bir parçası kimi qəbul etməliyik.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri bu gün İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin təşkil etdiyi "İKT Karyera Sərgisi 2025"də panel müzakirəsində çıxışı zamanı İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi Data idarəedilməsi departamentinin müdiri Kamran Ağayev səsləndirib.
"Ənənəvi yolla işləməyə davam etmək sizi doğru yola aparmaya bilər. 25 illik karyeram ərzində bir neçə inqilab gördüm və müşahidə etdim ki, ənənəvi üsullarla davam edən mütəxəssislər uğur qazanmır. Buna görə də karyera istiqamətində ənənəvi deyil, innovativ yollarla hərəkət etmək lazımdır", - o əlavə edib.
Kamran Ağayev qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Azərbaycan Respublikasının 2025-2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası"ndan sonra Data idarəedilməsi üzrə strateji yol xəritəsi hazırlanacaq. Bu strategiyanın qəbulu gələn il üçün planlaşdırılır və sənədlər hazırda bir neçə dövlət qurumunda yoxlanışdadır:
"Dünyada yeni tələblərə uyğun ixtisaslar yaradılır və bunlar Azərbaycana gətirilməlidir. Bütün sahələrdə beynəlxalq təcrübəni ölkəmizə tətbiq etmək vacibdir".
