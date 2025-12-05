https://news.day.az/azerinews/1799963.html Azərbaycan–Rumıniya tərəfdaşlığının istiqamətləri müzakirə edilib - FOTO Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Rumıniyanın xarici işlər naziri Oana-Silvia Toyu ilə görüşüb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində yazıb. Görüş Vyanada keçirilən ATƏT-in Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində keçirilib.
Azərbaycan–Rumıniya tərəfdaşlığının istiqamətləri müzakirə edilib - FOTO
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Rumıniyanın xarici işlər naziri Oana-Silvia Toyu ilə görüşüb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Görüş Vyanada keçirilən ATƏT-in Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində keçirilib.
Nazirlər Azərbaycan-Rumıniya tərəfdaşlığının istiqamətləri, xüsusilə enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat əlaqələri və daha geniş bağlantılar sahəsində əməkdaşlıq müzakirə ediblər.
