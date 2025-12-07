Makron Aİ ilə Çin arasındakı ticarət kəsirinə görə Çini rüsumlarla hədələdi
Əgər Pekin Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Çin arasındakı ticarət kəsirini həll edə bilməsə, Aİ Çin mallarına tarif tətbiq etməyi nəzərdən keçirə bilər.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Les Echos" qəzetinə müsahibəsində Fransa prezidenti Emmanuel Makron deyib.
"Onlara dedim ki, əgər reaksiya verməsələr, biz avropalılar artıq ən yaxın aylarda sərt addımlar atmağa və ABŞ nümunəsində olduğu kimi əməkdaşlığı dayandırmağa məcbur olacağıq, məsələn, Çin mallarına gömrük rüsumları tətbiq etməklə", - deyə E.Makron bildirib. Onun sözlərinə görə, o, artıq Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Leyen ilə bu cür vəzifələrin tətbiqi imkanlarını müzakirə edib.
Eyni zamanda, Makron bu məsələdə vahid Avropa cəbhəsinin formalaşdırılmasının çətin olacağını vurğulayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре