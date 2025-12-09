Bratislavada Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib

Dekabrın 8-də Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrininin adından rəsmi ziyafət verilib.

