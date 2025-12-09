https://news.day.az/azerinews/1801060.html Bratislavada Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO Dekabrın 8-də Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrininin adından rəsmi ziyafət verilib. Xəbər yenilənəcək
Xəbər yenilənəcək
