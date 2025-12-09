https://news.day.az/azerinews/1801061.html Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO Dekabrın 9-da Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Milli Şurasının sədri Rixard Raşi ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Slovakiya Milli Şurasının sədri dövlətimizin başçısını qarşıladı.
Azərbaycan Prezidenti xatirə kitabını imzaladı.
Xəbər yenilənəcək
