Prezident İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - FOTO
Dekabrın 9-da Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Baş naziri Robert Fitso ilə təkbətək görüşü olub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Slovakiyanın Baş naziri dövlətimizin başçısını qarşıladı.
Azərbaycan Prezidenti və Slovakiyanın Baş naziri birgə foto çəkdirdilər.
