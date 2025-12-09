Prezident İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub

Dekabrın 9-da Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Baş naziri Robert Fitso ilə təkbətək görüşü olub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Slovakiyanın Baş naziri dövlətimizin başçısını qarşıladı.

Azərbaycan Prezidenti və Slovakiyanın Baş naziri birgə foto çəkdirdilər.