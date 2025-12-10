"Milan" "Liverpul"la danışıqlara başlayıb

"Liverpul"un qapıçısı Alisson Beker karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər.

Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, "Milan" braziliyalı qolkiperi transfer etmək istəyir.

 

"Milan" 33 yaşlı futbolçu üçün artıq Mersisayd təmsilçisi ilə danışıqlara başlayıb.

Qeyd edək ki, "Liverpul" Alisson Bekeri 2018-ci ilin yayında "Roma"dan 72 milyon avroya transfer edib.