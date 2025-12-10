https://news.day.az/azerinews/1801446.html "Milan" "Liverpul"la danışıqlara başlayıb "Liverpul"un qapıçısı Alisson Beker karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər. Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, "Milan" braziliyalı qolkiperi transfer etmək istəyir. "Milan" 33 yaşlı futbolçu üçün artıq Mersisayd təmsilçisi ilə danışıqlara başlayıb.
"Milan" "Liverpul"la danışıqlara başlayıb
"Liverpul"un qapıçısı Alisson Beker karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər.
Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, "Milan" braziliyalı qolkiperi transfer etmək istəyir.
"Milan" 33 yaşlı futbolçu üçün artıq Mersisayd təmsilçisi ilə danışıqlara başlayıb.
Qeyd edək ki, "Liverpul" Alisson Bekeri 2018-ci ilin yayında "Roma"dan 72 milyon avroya transfer edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре