İrandan gətirilən portağal boyanır?

İrandan gətirilən portağalın rəngləndiyi iddia olunur. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda portağalın üzərindəki rəngin süni olduğu göstərilir. Videonu çəkən şəxs bildirir ki, meyvəyə sadəcə əl vurmaq kifayətdir ki, dərhal rəng ələ keçsin.
İddialara görə, portağalın üzərinə süni boya çəkilib və bu, onun təbii olmadığını sübut edir.
Məsələ sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında müzakirələrə səbəb olub.
