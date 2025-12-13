Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar olaraq Minsk şəhərində yerləşən Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

Day.Az Belarus Milli Kitabxanasının binasının kadrlarını təqdim edir.

Qeyd edək ki, dekabrın 12-də Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin vəfatından 22 il ötüb.