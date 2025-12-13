https://news.day.az/azerinews/1802114.html Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb - VİDEO Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar olaraq Minsk şəhərində yerləşən Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Day.Az Belarus Milli Kitabxanasının binasının kadrlarını təqdim edir.
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar olaraq Minsk şəhərində yerləşən Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Qeyd edək ki, dekabrın 12-də Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin vəfatından 22 il ötüb.
