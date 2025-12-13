Messi Hindistanda - VİDEO
"İnter Mayami"nin ulduz futbolçusu Lionel Messi çoxdan gözlənilən turuna start vermək üçün Hindistanın Kolkata şəhərinə gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, onunla birlikdə ABŞ təmsilçisindən komanda yoldaşları və dostları Luis Suares və Rodriqo De Paul da səfərdə iştirak edir.
Futbol əfsanəsi azarkeşlər tərəfindən əsl əfsanəyə layiq şəkildə qarşılanıb. Hava limanına səkkizqat "Qızıl top" sahibini görmək üçün on minlərlə insan toplaşıb.
Messi göründüyü anda izdiham coşub və hamı bir ağızdan onun adını səsləndirib.
